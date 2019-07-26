Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул

Об этом сообщает корейское издание Yonhap, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ракеты малой дальности, которые на этой неделе испытала Северная Корея - это новый тип баллистического оружия, подобный российским ракетам "Искандер", - заявили в пятницу в военном ведомстве Южной Кореи.

Как отмечается, сначала считалось, что запущенные в среду КНДР ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. Однако военные Южной Кореи получили обновленные данные на основе анализа, проведенного совместно южнокорейскими и американскими разведывательными органами.

"В отличие от общей параболической траектории, Искандер выполняет подтягивающий маневр во время фазы погружения, те ракеты, которые Северная Корея запустила вчера, показали аналогичную картину", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

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КНДР в среду осуществила запуск ракеты ближнего радиуса действия, предварительно подтвердили в военном ведомстве Южной Кореи и в Пентагоне.