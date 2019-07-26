Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Facebook.
"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" - написал он.
Зеленский указал следующих претендентов и добавил краткое описание к каждому из них:
1. Андрей Андрейчиков, 41 год.
Имеет высшее образование по специальности "правоведение". В прошлом - руководитель ряда предприятий. С 2016 года - руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".
2. Татьяна Петракевич, 37 лет.
Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской "Открытой европейской школы".
3. Ольга Квасницька, 44 года.
Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является председателем благотворительного фонда "Французский бульвар".
4. Максим Куцый, 36 лет.
Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас - владелец и директор инвестиционной компании.
5. Максим Болдин, 44 года.
Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял его юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.