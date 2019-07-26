Зеленский назвал пятерых кандидатов на должность главы Одесской ОГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Facebook.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" - написал он.

Зеленский указал следующих претендентов и добавил краткое описание к каждому из них:

1. Андрей Андрейчиков, 41 год.

Имеет высшее образование по специальности "правоведение". В прошлом - руководитель ряда предприятий. С 2016 года - руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

2. Татьяна Петракевич, 37 лет.

Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской "Открытой европейской школы".

3. Ольга Квасницька, 44 года.

Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является председателем благотворительного фонда "Французский бульвар".

4. Максим Куцый, 36 лет.

Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас - владелец и директор инвестиционной компании.

5. Максим Болдин, 44 года.

Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял его юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

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