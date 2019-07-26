Темпы роста трудовой миграции замедлились, - НБУ

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Вместе с тем в целом рост денежных переводов замедлился, что может свидетельствовать о снижении интенсивности миграционных процессов", - говорится в отчете Нацбанка.

Там также отметили рост темпов поступления валюты в Украину под видом заработной платы, что свидетельствует о расширении услуг аутсорсинга украинским ІТ-специалистами. В то же время объемы валюты, которую украинцы тратят на путешествия, наоборот, упали.

"В отличие от экспорта, рост импорта услуг замедлялся. Такая динамика определялась прежде всего замедлением роста импорта по статье "путешествия", что, среди прочего, обусловлено уменьшением расходов путешествующих", - сообщили в Нацбанке.

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Напомним, за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу выросло в пять раз - с 300 тысяч примерно до 1,5 млн.