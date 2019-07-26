На Харьковщине предотвращена попытка вывоза в РФ комплектующих для ремонта военных вертолетов, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Харьковской области незаконно приобрел комплектующие к авиационной технике. Военное оборудование мужчина планировал вывезти за границу без оформления соответствующих разрешительных документов.

Правоохранители задержали злоумышленника на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля. Среди личных вещей мужчины обнаружены запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов. По заключению специалистов, указанные устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

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Также военно-техническое сотрудничество с Россией прекращено еще с августа 2014 года указом Президента и решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

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