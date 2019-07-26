Суд оправдал бывшего депутата горсовета, которого подозревали в попытке дать взятку в $20 тысяч, теперь ему вернут эти деньги

Оправдательный приговор вынес Краматорский городской суд Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судебный репортер".

В апреле 2016 СБУ проводила обыски в торговых и офисных помещениях предпринимателя и депутата местного совета по делу о незаконном изготовлении, хранении и сбыт подакцизных товаров. Среди прочего изъяли алкогольные изделия, 28 мешков бухгалтерской документации и средства в сумме 176 тыс. грн.

Вскоре сотрудник СБУ подал рапорт о том, что депутат-предприниматель якобы предложил ему взятку в $20 тысяч за то, чтобы тот повлиял на прокурора, и депутату вернули все изъятое.

На следующие встречи с депутатом СБУ-шник ходил со спецаппаратурой.

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Депутата задержали, когда тот сел в машину, в которой сидел сотрудник СБУ. На полу автомобиля лежал пакет с деньгами. Обвиняемый вину не признавал и объяснил, что эти деньги нужны были на покупку автомобиля. А когда его задерживали, пакет выпал на пол машины сотрудника СБУ.

Дело развалилось в суде. Судья решил, что на записях разговоров нет четкого предложения дать сотруднику СБУ взятку. Свидетель - знакомый депутата - заявил, что в этот день они действительно ездили в салон смотреть авто. Сотрудник автосалона подтвердил, что такие посетители у него были - правда, ничего не купили.

А сотрудник СБУ, заявивший о попытке депутата дать ему взятку, покинул страну. Летом 2017 года он вылетел в Стамбул и с тех пор не возвращался в Украину.

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Поэтому суд вынес оправдательный приговор и отменил арест $20 тыс. Деньги, которые хранятся у следователя военной прокуратуры Донецкого гарнизона, теперь должны быть возвращены владельцу.

В этом деле обвиняемому по ч.1 ст. 369-2 УК мог грозить штраф до 8500 грн или максимально строгое наказание - до 2 лет лишения свободы.