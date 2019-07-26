Представлен новый замначальника управления патрульной полиции Одесской области - Кисличенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Патрульная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время совещания были рассмотрены вопросы работы подразделения и объявлен приказ Национальной полиции Украины о проведении реорганизации строевых подразделений управления патрульной полиции в Одесской области и командирования командиров батальонов и рот с целью предоставления им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого. Сейчас весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат. Командиры подразделений, которые ранее занимали должности в управлении, командированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.

Александр Фацевич подчеркнул, что на два месяца в подразделение командированы лучшие командиры из других управлений которые будут нести службу на территории Одессы и области. Главная задача, которая поставлена ​​перед новыми командирами - укрепить и объединить коллектив, побороть негативные явления, которые раньше возникали в работе подразделения, не нивелируя позитив.

Также личному составу управления представили нового заместителя начальника управления патрульной полиции в Одесской области Дмитрия Кисличенко, который до недавнего времени занимал должность командира батальона управления патрульной полиции Винницкой области.

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