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26.07.19 17:17

Администрация Ладыжинской ТЭС не позволила экоинспекторам провести проверку

Плановая проверка должна была начаться 22 июля 2019, но сотрудников Государственной экологической инспекции не допустили на предприятие.

Администрация Ладыжинской ТЭС не позволила экоинспекторам провести проверку

Ладыжинская ТЭС не допустила Госэкоинспекцию к проведению плановой проверки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Винницкой области.

Плановая проверка должна была начаться 22 июля 2019, но экоинспекторам не позволили ее провести.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов Украины, обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" включен в "Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в Украине по выбросам в атмосферный воздух" и в "Перечень объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды по образованию отходов ".

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Прошлой зимой в Ладыжине почернел снег. Местные СМИ предполагают, что это произошло из-за работы ТЭС.

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