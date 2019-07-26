Готовы содействовать расследованию НАБУ о возможном вмешательства судей ОАСК в деятельность ГБР, - Труба

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию о возможном вмешательстве судей в деятельность ГБР: в досудебное расследование в рамках уголовного производства, а также в проведении конкурсов, в том числе - ликвидации второй конкурсной комиссии.

Мы готовы предоставить нашим коллегам необходимую информацию и способствовать установлению всех обстоятельств. В то же время, сообщаю, что в настоящее время работники ГБР на допросы не вызывались", - написал Труба.

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Напоминаем, 26 июля 2019 г. детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины

В обнародованной НАБУ прослушке главы ОАСК Вовка фигурирует следователь ГБР, которому должны дать команду вызывть на допрос члена ВККС.