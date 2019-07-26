Глава одного из поселков Харьковщины подозревается в хищении 200 тыс. на ремонт дорог, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Должностному лицу инкриминируется завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый в сговоре с директором коммерческого дорожно-строительного ООО разработали и реализовали схему присвоения бюджетных средств, в частности, денег, выделенных на текущий ремонт местных дорог.

Он внес в официальные документы неправдивые данные о выполненных работах по ремонту дорог, хотя фактически никаких работ не проводилось. Более того, "ремонтировали" дорогу с качественным покрытием, не нуждавшуюся в ремонте.

По предварительным подсчетам этот "ремонт" обошелся почти в 200 тыс. грн бюджетных средств.

Сейчас по ходатайству прокуратуры поселковый голова отстранен от должности. По данным следствия, другой фигурант уголовного производства - директор ООО скрывается. Решается вопрос о его объявлении в международный розыск.

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