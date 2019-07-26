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26.07.19 18:00

Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что пока не имеют официальной информации от российского "Газпрома" о необходимости заключения краткосрочного контракта на транзит газа по территории Украины.

Официальной информации от РФ о годовом транзитном контракте нет, - Нафтогаз

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российская власть хочет заключить с Киевом краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть необходимое время для завершения строительства газопроводов в обход Украины.

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