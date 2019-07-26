Денисова назначила члена ВККС по требованию судьи Вовка, - НАБУ

Об этом на брифинге в пятницу заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

По его словам, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

При этом в разговоре с судьей Николаем Сирошем, которого Денисова назначила членом ВККС, Вовк отмечает, что "яйца этог уполномоченного у нас". Аудиозапись телефонных разговоров была обнародована НАБУ.

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"Есть уполномоченная по правам человека, делегирующая члена в состав Высшей квалификационной комиссии судей. Относительно уполномоченной составлены три протокола НАПК, пишутся соответствующие иски в Административный суд города Киева. В ходе зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на положительное решение, то есть отмену этих протоколов, на уполномоченную по правам человека оказывается давление - услуга за услугу. Отменяются протоколы, и соответственно, подконтрольное Вовку лицо делегируется в ВККС", - заявил Сытник.

Директор НАБУ добавил, что в случае с Государственной судебной администрацией председатель Зиновий Холоднюк делегировал в состав ВККС человека, подконтрольного Вовку, в обмен на то, чтобы остаться в должности после окончания срока полномочий.

"Там полномочия руководителя (Зиновия Холоднюка. - Ред.) закончились, прошел конкурс, есть победитель. Но используется Окружной административный суд, останавливается проведение конкурса, запрещается его проведение в дальнейшем. Это дает руководителю возможность оставаться на должности", - рассказал Сытник.

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Сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.