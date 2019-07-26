"Укрзализныця" не будет безосновательно переплачивать за скрепления компании-монополиста и не прекратит реконструкцию путей



Сейчас только откорректированы планы реконструкции и усиленного капремонта на несколько десятков километров. Этого объема модернизации пути будет достаточно для обеспечения безопасности движения и стабильной работы железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Корректировка планов, говорят в компании, позволит Укрзализныце не закупать анкеры для рельсовых скреплений КПП-5 по завышенным на 20% ценам. "В начале года, когда проводились электронные торги, наблюдалось 4% снижение цены на металл, из которого изготавливается анкер, используемый для рельсового упругого скрепления КПП-5. В то время, как производитель увеличил стоимость своей продукции, вместе с чем возрастает и стоимость шпал, ведь на изготовление одной железобетонной шпалы используются четыре анкера", - отмечают специалисты путевого хозяйства АО "Укрзализныця".



Кроме того, элементы скрепления типа КБ производит ряд отечественных производителей, поэтому при их закупке будет сохранена конкуренция, а не будет зависимости от монополиста. Тогда как скрепления КПП-5 и анкеры для них производит только ООО НПП "Корпорация КРТ", говорится в сообщении Укрзализныци.

Как известно, КРТ - корпорация скандально известных народных депутатов братьев Дубневичей.

Сейчас в Укрзализныце в наличии скрепления другого типа - КБ, которые будут использованы для изготовления шпал на заводах компании и которые не требуют анкеров.

Кроме того, компания планирует закупить дополнительную партию этого типа скреплений. Поэтому работа по реконструкции и усиленному ремонту путей не прекращается.

Так, даже после корректировки, компания планирует в этом году реконструировать более 200 км путей и выполнить усиленный капитальный ремонт около 70 км. Разница между первоначальными планами только в десятках километров. Поэтому распространенная в СМИ информация, что Укрзализныця не в состоянии выполнить путевые работы, необъективна. Для сравнения, в 2015 году из-за отсутствия материалов для верхнего строения пути было реконструировано лишь около 50 километров.

В Укрзализныце отмечают, что тип скрепления, который сейчас используется для ремонта путей, никоим образом не влияет и на стоимость самой проектно-сметной документации. Проектную документацию на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту пути готовят специалисты филиала "Проектно-изыскательский институт железнодорожного транспорта", входящего в состав АО "Укрзализныця". Поэтому ее стоимость не будет существенной.