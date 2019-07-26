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26.07.19 19:20

Полиция проводит следственные действия в помещении окружкома 37 округа в Кривом Роге

В Кривом Роге в помещении окружной избирательной комиссии №37 после внеочередных парламентских выборов полиция проводит следственные действия.

обыск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, полиция проводит обыски в рамках расследования уголовного производства.

"26 июля работники полиции в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины получили постановление Центрально-городского суда города Кривой Рог о временном доступе к компьютерной технике окружной избирательной комиссии №37", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, полицией Днепропетровской области за период избирательного процесса открыто 26 уголовных производств.

Отметим, по результатам подсчетов на избирательном округе №27 самовыдвиженец Дмитрий Шпенов обошел кандидата от партии "Слуга народа" Игоря Фартушного на 200 голосов.

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