Офис Президента решил проблему с отбором кандидатов на должность судьи от Украины в ЕСПЧ, - Кулеба

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, процесс отбора кандидатов проходил с трудностями.

"Вокруг отбора постоянно были какие-то мутки, промедления и обжалования в суде. Мы пропустили все дедлайны, к процедуре отбора в СЕ были серьезные претензии и начали мы там выглядеть вот так 🤦", - написал Кулеба.

Но после победы Владимира Зеленского произошло, по оценке диломата, "нечто неожиданное".

"Офис президента перезапустил конкурс, его провели быстро и спокойно соответствии с требованиями СЕ, победили три очень достойных кандидата - Елена Бойченко, Николай Гнатовский, Павел Пушкарь, которых мы теперь передадим в СЕ с таким видом 😇", - рассказал дипломат.

"Хотя одним дипломатическим головняком меньше", - подытожил он.

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