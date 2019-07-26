"Запасы полезных ископаемых у нас - это примерно $12-15 трлн. Все это лежит в земле, как в сейфе", - Буткевич

Об этом Буткевич заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Согласно данным геологоразведки, в Украине подтвержденные запасы урана – 270 тысяч тонн, а ресурсная база – порядка 560 тысяч тонн. Украина несметно богата, наши недра не освоены и даже не разведаны. По расчетным оценкам ученых, запасы полезных ископаемых у нас – это примерно $12-15 трлн. Все это лежит в земле, как в сейфе", – сказал Буткевич.

"К сожалению, все эти годы наша геологоразведка медленно умирает, мы работаем по картам запасов, разведанных еще при СССР. Государство эту работу наладить не в состоянии", - добавил предприниматель.

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Буткевич хочет привлечь для добычи полезных ископаемых и производства уранового топлива $2 млрд иностранных инвестиций.

"Есть несколько стратегий, $300 млн мы можем завести уже сейчас очень быстро. $1 млрд, думаю, заведем в течение трех лет. $2 млрд – до пяти лет", - сказал он.

Помешать привлечению инвестиций, по мнению Буткевича, могут псевдоактивисты, которые вымогают у предпринимателей деньги.

"Допустим, купил инвестор лицензию на аукционе. Приезжает на место – а там какой-то "активист" собирает людей, пугает местных жителей экологической катастрофой. "Активист" приходит и вымогает деньги. Требует, чтобы с ним договаривались. Богатых у нас ненавидят. Не-на-ви-дят. Но знаете, меня это не удивляет, это закономерно. Потому что, к сожалению, это происходит и при строительстве дорог, магазинов, элеваторов", - рассказал Буткевич.

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