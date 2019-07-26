"Ждем почтовых голубей из Москвы", - в "Нафтогазе" ответили на предложение России продлить на год существующий контракт на транзит газа

Предложение Новака активно цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Новак отметил, что действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. При этом, он прокомментировал возможность продления действующего контракта.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, добавив, что возможные корректировки являются предметом переговоров коммерческих компаний.

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В "Нафтогазе" на слова Новака отреагировали с иронией.

""Подержи мое пиво, пока я достану ружье, чтобы выстрелить тебе в голову". Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс - это, вероятно, тестирование боем", - сообщила пресс-служба на странице компании в Facebook.

"С интересом читаем заголовки российских СМИ, подают это как решенный факт. Ну, потому что целых четыре источника! А может, просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут", - подытожили в "Нафтогазе".

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