С помощью протоколов НАПК можно "держать за яйца" любого чиновника для давления на него. Так из коррупционной системы вымываются неугодные специалисты, - Загребельская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Загребельская отметила: "Протоколы НАПК, как способ держать за "я@ца" чиновника с целью давления на него для принятия нужных решений. Или мести, за принятие не нужных. Или увольнения тех, кто не готов действовать в интересах "коллектива".

И главное, что это не такое дорогоео удовольствие. А найти в декларацииу любого можно что угодно - ведь система построена таким образом, что декларацию нельзя заполнить без ошибок.

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За несколько тысяч долларов бенефициары создают декларанту проблемы в НАПК. Затем, ты попадаешь в "справедливый суд". После этого - в реестр коррупционеров. Этот сценарий реализовывался уже не раз для многих служащих различного уровня.

Общество в своей львиной части не становится защиту. Даже добродетельных. Потому коррупционная часть государственного аппарата поддерживает популистскую позицию "все чиновники взяточники и бездельники".

И именно так, с помощью НАПКа, инструмента, который был введен для борьбы с коррупцией, она защищается. НАПК обеспечивает вымывание из системы инородных элементов, которые не хотят работать по правилам системы. А мы продолжаем удерживать эту группировку из своих налогов.

Перезапуск НАПК - не тема для обсуждения. Каждый день продолжения работы НАПК - это счетчик вымытых специалистов, незаконно полученных тысяч долларов, жертв мести системы. Пока мы говорим о перезапуске НАПК, они берут очередного чиновника за "я@ца" и укрепляются в своем воздействии".

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