"Это не один изолированный суд. Это зеркало всей судебной системы", - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"ОАСК (Окружной Административный суд Киева. - Ред.) - это не один изолированный суд. Это зеркало всей судебной системы.

Каждый день в этой системе кто-то берет бабло, "согласовывает" с министрами и президентами, давит на независимых судей и "спрыгивает на больничку" когда запахло жареным", - пишет Жернаков.

По мнению эксперта, причина этого - в том, что судьи-коррупционеры чувствуют себя абсолютно безнаказанными.

"Ибо те, кто должен их давно уволить за несоответствие должности - Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия - состоят из таких же коррумпированных судей и их приспешников", - считает Жернаков.

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"Потому ВККС должна была начать (и закончить увольнением) проверку судей из ОАСК еще в 2015 году, а не после нынешнего истерического заседание СНБО по Приватбанку. Ведь она имела давно поувольнять тех судей, чьи доходы не соответствуют расходам и тих, кто дерзко нарушал права человека. Потому ВСП должен уволить, а не амнистировать подавляющее большинство судей Майдана", - продолжает эксперт.

По мнению Жернакова, стоит не просто довести до завершения дело по судьям Окружного суда и ликвидировать сам суд.

"Менять, как говорится, надо всю систему. А прежде менять ВККС и ВСП - тех, кто ответственен за судейское карьеру. И не просто менять, а полностью перезагружать при непосредственном участии общественности и международных экспертов с правом вето. Так, как это было с Антикоррупционным судом", - предлагает Жернаков.

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Идею смены состава ВККС и ВСП поддержали, по его словам, Президент и три крупнейших проукраинские фракции нового парламента.

"И именно от них сейчас зависит, будем ли мы иметь наконец честные суды, или станем дальше барахтаться в грязи коррупции, схем и тем. Будем мы обогащать собственную страну или отдельно взятых судей, которые имели эту страну и нас с вами в виду", - подытожил эксперт.

Напомним, сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.