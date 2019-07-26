Суд над подозреваемыми в избиении павлоградца Вязовиченко умышленно затягивается, - сестра пострадавшего

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Коломоец отметила: "Спасибо всем, кто поддерживает мою семью в ходе судебного процесса над подозреваемыми в жестоком избиении нашего Сережи.

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Благодаря вам мы продолжаем стоять уже год и три месяца. Хотя, если честно, не раз хотелось все бросить и никогда больше не видеть всех этих людей, не слышать их ложь в стенах суда и не чувствовать на себе их угрожающих взглядов. Мы ничего не хотим от подозреваемых в материальном плане. Семья Ахмедова (которой мы очень сильно сочувствуем, особенно, его пожилой маме и двоим деткам !) компенсировала брату материальный и моральный ущерб, сам Арзуман признал свою вину и извинился перед Сергеем.

Иски о возмещении морального и материального ущерба в адрес Джаббарова и Сусоева мы отозвали.

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Но остаётся факт избиения до полусмерти прямо в центре города группой людей простого павлоградца. Избиения без особого мотива. Просто так. Уже которое по счету жестокое избиение! Я не знаю как с этим живётся павлоградцам, но мое мнение неизменено: город нужно от этого спасать!

Так уж сложилось, что мы - простая павлоградская семья, у которой нет ни бизнес-интересов, ни политических амбиций, ни интересов свести с кем-то счёты - по факту уже больше года бьемся над тем, над чем должны работать местные власти, депутаты, полиция, СБУ, судьи, прокуроры и тд. Бьемся за защиту прав простого украинца!

И ещё раз спасибо всем, кто нас в этом поддерживает, приходит в судебные заседания, пишет статьи и выдаёт в эфир сюжеты, репостит мои лонгриды в Фейсбуке и оказывает любую другую поддержку! Спасибо честным людям в прокуратуре, суде, полиции, благодаря которым этот процесс стал возможным и продолжается. Банальная фраза, но вместе мы - сила.

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И по поводу сегодняшнего заседания суда, которое должно было стать финальным. Но, увы, не стало. Судья предложил вернуться к судебному производству, чтобы приобщить к делу документы о том, что 20.06.2019 года П. Джаббаров получил судимость и 2 года лишения свободы за нанесение телесных повреждений средней тяжести ещё одному павлоградцу. Теперь - снова судебные дебаты. Кстати, один мой знакомый, который работает в органах прокуратуры, прокомментировал, что такое решение судьи незаконно. Я не юрист, но мне все это кажется очередной попыткой тянуть время.

Пытаются измором всех нас взять".

Напомним, 24 января в Павлоградском горрайонном суде состоялось очередное заседание по делу Арзумана Ахмедова, который 2 июня прошлого года проломил череп жителю Павлограда Сергею Вязовиченко.