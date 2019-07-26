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26.07.19 23:46

Украинский лоукостер SkyUp анонсировал новые внутренние рейсы из Киева во Львов, Харьков и Запорожье по цене 500 грн

Украинский лоукостер SkyUp объявил 26 июля об открытии новых внутренних рейсов, которые свяжут Киев с Харьковом, Запорожьем и Львовом, а также Харьков и Львов.

Украинский лоукостер SkyUp анонсировал новые внутренние рейсы из Киева во Львов, Харьков и Запорожье по цене 500 грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке авиакомпании.. 

Полеты начнутся в октябре.

Авиарейсы Киев – Харьков и Харьков – Киев будут выполняться с 25 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, средам и пятницам.

Авиарейсы между Киевом и Запорожьем – с 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Между Киевом и Львовом – с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года сначала по четвергам и воскресеньям, затем по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

На все указанные рейсы стоимость полета в одну сторону составляет от 498 грн.

На авиарейс Харьков – Львов и Львов – Харьков билеты оценены в 639 грн. Перелеты будут происходить с 17 октября 2019 года по 28 марта 2020 года по четвергам и воскресеньям.

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