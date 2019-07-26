В Никитском ботсаду оккупированного Крыма вместо памятника богине Флоре установили бюст Ленина. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Рабочие болгаркой пилили постамент, чтобы демонтировать скульптуру Флоры. Ленина погрузили на металлический ковш и провезли по аллеям сада к месту установки на тракторе.

"Мы находимся в правовом поле, и если суд решил, мы вернули Ленина на место. А Флора будет стоять в не менее привлекательном месте и любоваться хризантемами и тюльпанами. При всем уважении к вождю пролетариата, все-таки уместнее, чтобы в саду была Флора", – отметил директор ботсада Юрий Плугатарь.

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С 1957 до 2012 года на главной площади ботсада стоял бюст Ленина, до этого с 1937 года там стоял бюст Вячеслава Молотова. Скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей сада в 2012 году. Администрация приняла решение установить ее на главной площади вместо Ленина. При этом ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина.

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В "Госкомнаследия" оккупированного Крыма посчитали, что перемещение бюста вождя пролетариата с центрального места в ботсаду к зданию Научного музея является нарушением законодательства. Крымский "суд" обязал ботсад вернуть бюст Ленина на главную площадь.