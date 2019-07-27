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27.07.19 00:19

Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривает проведение реформы питания в Вооруженных силах Украины.

десна,питание

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новинарню, об этом в пятницу, 26 июля, сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков, обнародовав соответствующее решение суда от 16 июля.

"Остановить действие приказа Министерства обороны Украины" О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году "№90 от 03.04.2019 до вступления решения в законную силу", - говорится в постановлении по иску неназванного лица.

Решение вынесла судья ОАСК Алена Мазур.

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Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания 01


В комментарии "Новинарне" советник министра Степана Полторак отметил, что иск в суд подала "ФОПка с орбиты одной из стандартных бывших фирм-кормилиц", которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ.

Также Юрий Бирюков предполагает, что из-за этого иск вторая половина бригад ВС Украины в 2019 году не перейдет на качественно новое питание.

"На этот год уже технически невозможно успеть новые торги провести", - сказал он.

Бирюков добавил, что приказ пишется в год, и у нового министра должна быть политическая воля продолжить реформу, что сомнительно.

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