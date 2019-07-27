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27.07.19 00:45

Российские хакеры создайте фейковые приложения популярных программ для шпионажа, - "Defense One"

Хакеры из России загружают в интернет-магазины фейковые приложения, которые могут шпионить за владельцем смартфона.

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 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки, об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на отчет компании Lookout, занимающейся цифровой безопасностью.

Речь идет о мобильных версии программ для Android, в частности Skype, Signal и PornHub. В фейковые версии встраивают вредное расширение Monocle, что может считывать изображение с экрана смартфона в любое время, и передавать его в Россию, - говорится в отчете компании.

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"Возможности для наблюдения появились в зараженных приложениях (например, Skype, Signal и PornHub), которые имеют вид легальных программ, но не являются, и на самом деле содержат вредные функции Monokle", - говорит Апурва Кумар, инженерка Lookout. "Это обычный метод, который используют разработчики вредоносных программ. Они "перепаковывают" известный приложение с вредными функциями, чтобы не вызвать подозрения пользователей ".

По данным Lookout, основными группами риска являются мусульмане, люди, проживающие на территории Кавказа, а также в странах Центральной Азии, в частности в Узбекистане. Впрочем, компания отмечает: это не исчерпывающий список, и жертвами программного обеспечения могут стать и другие люди.

Как утверждает Lookout, расширение Monocle разработала компания, связанная с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ (ГРУ). Впервые вредоносную программу зафиксировали в 2016 году, впрочем она активна до сих пор. По мнению Lookout, разработчики могут работать и над аналогичным приложением для владельцев смартфонов Apple.

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