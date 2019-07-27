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27.07.19 01:51

В странах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ

Около 80% людей, которые курят, живут в бедных странах и странах со средним достатком, а всего курильщиков в мире - 1,1 миллиарда.

В странах с низким и средним уровнем достатка живет 80% курильщиков, - ВОЗ

Такие данные содержит отчет Всемирной организации здравоохранения, представленный 26 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

По заключению отчета, страны по всему миру прилагают значительные усилия, чтобы усложнить курения и сделать его дороже. Однако, считают авторы, правительства должны делать больше, чтобы помочь курильщикам, которые хотят бросить курить.

"Бросить курить - одна из лучших вещей, которые человек может сделать для собственного здоровья", - заявляет генеральный директор ВОЗ Тедрос Абханом Гебрейесус.

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По данным организации, употребление табака в большинстве стран снизилось, однако рост населения мира означает, что и количество курильщиков остается большим..

Согласно последним данным ВОЗ, курение и другие виды употребления табака ежегодно убивают более семи миллионов людей по всему миру. Во многих случаях смерть наступает в результате сердечных приступов, инсультов, рака легких или других заболеваний, в том числе онкологических.

Сейчас около пяти миллиардов людей живут в странах, где введены ограничения в отношении курения, графические изображения последствий курения на упаковках сигарет и другие виды противодействия табакокурению. Однако, многие страны до сих пор не ввели адекватную политику в этой сфере, утверждают авторы отчета.

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ВОЗ призывает правительства прилагать больше усилий для внедрения антитабачных мер, в том числе - бесплатную помощь для людей, которые хотят бросить курить. Речь идет о воплощении так называемых мер MPOWER - государственных политик, разработанных Группой исследования людей, организаций, рабочих процессов и трудоустройства Университета Месси (Новая Зеландия) для снижения спроса на табак.

"Хотя введение комплексной политики по контролю над употреблением табака стабильно распространяется с 2007 года, все еще предстоит немало сделать. 59 стран до сих пор не ввели ни одного MPOWER-действия на высшем уровне - и 49 из них имеют низкий или средний доход", - говорится в исследовании.

Согласно отчету, в Украине в 2017 году 23% взрослого населения курили табак, при этом сигареты подорожали за период с 2008 года. Как отмечают авторы отчета, Украина принадлежит к тем странам, которые не имеют национальной стратегии противодействия употреблению табака, но зато имеют клинические протоколы по прекращению употребления табачных изделий.

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