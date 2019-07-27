Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест

Информация об этом появилась на российском сайте госзакупок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно данным, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала – объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем – на 500 мест, ориентировочной площадью – около 13,6 тысяч кв. метров.

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На новый изолятор планируют потратить 3 млрд рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.

Как отмечает издание, проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской оккупации.