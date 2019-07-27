Европарламент будет напоминать РФ об украинских политзаключенных поименно, - евродепутат Ауштревичюс

Об этом Укринформу заявил евродепутат из состава политической группы Обновление Европы Пятрас Ауштревичюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы и в дальнейшем будем оглашать все имена. Я очень поддерживаю эту инициативу, которая была воплощена в резолюции Европарламента (от 18 июля. – Ред.), где мы выложили имена политических заключенных в России, все ситуации, при которых эти люди были лишены свободы. Мы их называем политическими заключенными, и пусть российская сторона знает об этом. Этот статус четко определен в международном праве", - отметил европейский политик.

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Он выразил убеждение, что Москва постоянно создает какие-то предпосылки и ищет причины, чтобы затянуть переговорный процесс по освобождению украинских заложников. Таким образом она старается протолкнуть определенные решения или помочь определенным политическим силам.

"Такая тактика мешает выйти на обмен пленными, но очевидно, что у россиян свой план относительно этого. Со своей стороны мы сделаем все возможное, мы постоянно поднимаем вопрос о политзаключенных Кремля на международном уровне. Стоит быть реалистами. Кремлевские стены высокие и толстые, наверное, поэтому звук сквозь эти стены не проходит. Мы будем раз за разом напоминать россиянам об этой проблеме. Такое напоминание имеет значение, как для поддержания самих политзаключенных, так и для семей, для тех, кто ждет возвращения своих родных людей", - заметил Ауштревичюс