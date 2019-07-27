В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта, - КГГА. КАРТА

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", информирует пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ

Так, 27 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Трехсвятительской (на участке от Михайловской пл. до Европейской пл.), ул. Крещатик (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской пл.), Владимирском спуске (на участке от Почтовой пл. до Европейской пл.), ул. Грушевского (на участке от ул. Цитадельной до Европейской пл.), ул. Ивана Мазепы, вул. Лаврской работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках:

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- от вул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – далее по постоянному маршруту (схема прилагается);

- от железнодорожного вокзала "Центральный" – вул. С. Петлюры – б-г Т. Шевченко – вул. Леонтовича – вул. Бы. Хмельницкого – вул. Владимирская – Софийская пл.

Работу автобусного маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской пл.

Работу автобусного маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Работу автобусов маршрута № 55 будет организовано от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украинки ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ул. Рогнединская – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – б-р Леси Украинки – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.







Работу троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" к б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Отмечается, что 28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Б. Житомирской до ул. Ірининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. В. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:

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- троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.

Работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках: от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" к б-ру Шевченко по собственной схеме, далее ул. Большая Васильковская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – б-р Тараса Шевченко – в обратном направлении по собственной схеме.