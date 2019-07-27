Российского оппозиционера Яшина задержали в Москве после ночных обысков в его квартире

Об этом сам Яшин сообщил в ночь на 27 июля на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В час ночи у меня в квартире закончился обыск. Изъяли в итоге лишь одну книгу: художественная литература, на обложке следователь разглядел слово "революция". Хотели забрать и брошюру "План Путина" 2007 года, но в итоге передумали. Еще примерно полчаса продолжался допрос (прямо в квартире). Я попросил внести в протокол, что считаю уголовное дело политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью в Конституции. Подписку о неразглашении дать отказался", - рассказал он.

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"После этого меня вывели из дома и погрузили в автозак. В сопровождении десятка бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием, я доставлен в отдел полиции города Троицка. Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест. Ответить на весь этот наглый произвол мы с вами должны массовым уличным выступлением. Вы знаете, где и когда: 14:00, Тверская, 13. Россия будет свободной", - призвал Яшин.

Соратники Яшина предполагают, что судить оппозиционера будут по ст.20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", за участие во встрече с избирателями 14 июля у здания мэрии Москвы, в результате чего возможен арест до 10 суток.

Утром 27 июля обыски также провели у другого кандидата в депутаты Мосгордумы, Юлии Галяминой, ранее следственные мероприятия прошли в ее предвыборном штабе, пишет Новая газета.

Также полиция пришла с обыском к Кире Ярмыш - пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, задержанного ранее на пробежке и арестованного на 30 суток, а также сотруднику Фонда Руслану Шаведдинову.

По сообщению издания, утром в субботу силовики начали обыск у муниципального депутата округа Филевский парк Вадима Коровина.