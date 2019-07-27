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27.07.19 10:24

Денисова попросила уполномоченного ООН по правам человека Богнер помочь в передаче заключенных из ОРДО

Омбудсвумен Людмила Денисова попросила новоназначенную главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер оказать содействие в перемещении заключенных с подконтрольной боевикам территории Донецкой области.

Об этом Денисова сообщила по итогу встречи с Богнер, передает Цензор.НЕТ.

"Если со временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н."ДНР" блокирует этот процесс", — отметила она.

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Как отметила Денисова, мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность проводить удаленный мониторинг ситуации в аннексированном Крыму.

По словам омбудсвумен, на встрече она подняла вопросы репрессий против крымских татар, а также частные случаи, как нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других украинцев, удерживаемых в РФ и на полуострове.

Денисова попросила уполномоченного ООН по правам человека Богнер помочь в передаче заключенных из ОРДО 01
Денисова попросила уполномоченного ООН по правам человека Богнер помочь в передаче заключенных из ОРДО 02

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