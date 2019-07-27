Денисова попросила уполномоченного ООН по правам человека Богнер помочь в передаче заключенных из ОРДО

Об этом Денисова сообщила по итогу встречи с Богнер, передает Цензор.НЕТ.



"Если со временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н."ДНР" блокирует этот процесс", — отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине передали 64 заключенных из ОРЛО, - Денисова. ФОТОрепортаж

Как отметила Денисова, мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность проводить удаленный мониторинг ситуации в аннексированном Крыму.



По словам омбудсвумен, на встрече она подняла вопросы репрессий против крымских татар, а также частные случаи, как нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других украинцев, удерживаемых в РФ и на полуострове.



