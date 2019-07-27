СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов, способствовавших рейдерским захватам имущества стоимостью более 30 млн грн. ВИДЕО

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, имея доступ к электронным реестрам Минюста Украины, злоумышленники без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями субъектов хозяйствования, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков.

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В период с марта 2018 г. правоохранители задокументировали более 20 фактов махинаций чиновников.

Вследствие этих неправомерных действий был незаконно перерегистрирован 121 участок земли, площадью по 2 гектара каждый. Кроме того, установлено, что для функционирования преступной схемы были созданы 10 обществ с ограниченной ответственностью.

По оценкам экспертов сумма ориентировочных убытков, причиненных пострадавшим в результате незаконного отчуждения имущества, превышает 30 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства проведен ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия и жительства фигурантов дела. В ходе следственных действий правоохранители изъяли претенциозные судебные документы, распорядительные документы Минюста, печати предприятия и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города.