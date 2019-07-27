ГБР открыло производство по задержанию КОРДом патрульных на Днепропетровщине. Инцидент произошел в сентябре 2018 года, - Варченко

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Комментирую ситуацию с задержанием патрульных спецназовцами, которая получила широкий резонанс. Как уже выяснили, это произошло еще в сентябре 2018 года. И указание на задержание полицейского давал один из руководителей ГУНП в Днепропетровской области. 12 сентября 2018 г. он приказал спецподразделению КОРД задержать работников патрульной полиции, которые остановили водителя автомобиля марки Range Rover и пытались выписать ему штраф за нарушение ПДД", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери. ВИДЕО

"Следователи Центрального аппарата ГБР зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 с. 365 УК Украины. Будем устанавливать, проводилась служебная проверка этих событий ранее. Следите за обновлениями, сообщу детали в следующих постах", - добавила Варченко.

Ранее была обнародована запись того, как спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.