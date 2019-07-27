Дата визита Зеленского в США согласовывается и будет сообщена в ближайшее время, - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет никаких условий для встречи президентов Украины и США (до 1 сентября - ред.). Приглашение поступило, президент Трамп подтвердил это президенту Зеленскому в этот четверг, и мы ждем президента Зеленского в Соединенных Штатах", - сказал Волкер.

Он добавил, что пока временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и другие представители американской стороны работают с командой Президента Украины над повесткой дня предстоящей встречи и согласованием рабочих графиков лидеров обоих государств.

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"В настоящее время мы не знаем, какие даты могут быть удобны для обоих президентов, но посол Тейлор сейчас над этим работает, я думаю, что вскоре мы это узнаем", - отметил Волкер.