Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Василий Вирастюк, информирует Цензор.НЕТ.

"27 июля 2019 года в 5.00 перестало биться сердце Романа Вирастюка. 11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и несмотря на все "но", он боролся до последнего", – написал Василий.

Прощание с Романом Вирастюком состоится в Киеве, 28 июля на НСК "Олимпийский", с 11:00 до 13:00.

Прощание, панихида также состоится 29 июля в Ивано-Франковске (манеж колледжа физического воспитания) с 11:00. Похороны в Ивано-Франковске, сразу после панихиды, на центральном городском кладбище (Аллея славы).

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Роман Вирастюк легкоатлет, специализировался на толкании ядра.

Серебряный призер последнего чемпионата СССР 1991 года, обладатель Кубка СССР. 17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины. Участник трех Олимпийских игр. С 1995-го по 2005 год был капитаном олимпийской сборной Украины по легкой атлетике.