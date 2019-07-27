Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков, - Волкер

Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще один очень важный шаг, который Россия может сделать, - это освободить украинских моряков, которые находятся под стражей в России с ноября прошлого года", - отметил Волкер.

Он отметил, что "украинские суда и экипаж подверглись нападению и были противозаконно захвачены, и продолжают незаконно удерживаться, и должны быть возвращены без каких-либо условий".

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"В дополнение к этому, я надеюсь, что мог бы быть организован заблаговременный обмен пленниками между Россией и Украиной", - подчеркнул Волкер.

"Это конфликт между двумя государствами, и нет причины, чтобы эти лица были разлучены со своими семьями еще дольше", - добавил Волкер.

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

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Он добавил, что Россия начала судебный процесс над моряками, и все время ссылается на него вместо того, чтобы просто их отпустить, пишет УНИАН.

Также, говоря об обмене пленниками, Волкер сообщил, что рассматриваются две идеи.

"Есть идея обменять украинских граждан, находящихся в заключении в России, на российских граждан, находящихся в заключении в Украине. Пока это тоже далеко не продвинулось, но эта идея обсуждается", - отметил он.

Другое предложение, по словам Волкера, "заключается в обмене заложников в контексте Минских соглашений - обмене заложников, попавших в плен в результате конфликта на Донбассе, но работа на переговорах в Минске продолжается".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.