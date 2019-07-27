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27.07.19 13:12

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Радуцкий может возглавить МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штаба партии Корниенко

Основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак. Оба были избраны народными депутатами по списках "Слуги народа".

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Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Не слышал о других (кандидатах. - Ред.), кроме Михаила", - ответил он на вопрос о том, какие есть кандидаты на пост главы Минздрава.

По его словам, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

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Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром, отметил глава штаба партии.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал Корниенко о Бабаке.

Корниенко отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но "Слуга народа" намерена продолжить их реформы.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы. - Ред.). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - сказал Корниенко.

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