Многонациональные учения "Agile Spirit 2019" с участием украинских военных стартовали в Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Учения будут проходить на трех локациях - II стрелковой бригаде в огневых ячейках Сенаки, Вазиани и на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Более 3 тыс. военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров примут участие в учениях "Agile Spirit 2019". В частности Грузия, США, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Черногория, Румыния, Турция и Украина.

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Учения "Agile Spirit" проводятся в Грузии уже девятый раз и имеют целью повысить совместимость, научить и усовершенствовать оперативные возможности участников учений во время планирования и выполнения операций в режиме реального времени в многонациональных условиях.