Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Россия также должна принять меры, - Волкер

"Украина уже продемонстрировала инициативы по достижению мира на Донбассе. Я думаю, что Россия со своей стороны также должна принять меры, которые были бы взаимными", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, что можно было бы ожидать разведения сил и средств в дополнительных зонах на Донбассе.

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"Открытие дополнительных пунктов пропуска, например в Золотом, к чему Украина готова, а Россия не демонстрирует желания. Также должен отметить необходимость стабильного прекращения огня", - добавил спецпредставитель США.

Волкер также отметил обмен пленными и восстановление критической инфраструктуры.