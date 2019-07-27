"Россияне имели на меня планы", - будущий нардеп Коровченко объяснил упоминание о себе в "разговорах Глазьева" об оккупации Крыма

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, этим пленкам надо дать юридическую оценку. Во-вторых, эти пленки могли бы отражать информацию о событиях в Крыму в конце февраля-начале марта 2014 года. Почему же они появились только через 4 года? В-третьих, если бы их обнародовали сразу после возможной записи, это бы реально привлекло внимание международного сообщества, которое бы узнало о ситуации и действовало бы не постфактум, а во время происходивших событий", - заявил Коровченко.

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"Свою фамилию на них (если эти пленки действительно существуют) можно объяснить тем, что россияне имели на меня планы по легитимизации псевдореферендума, чтобы я его завизировал. Но я опередил события, уволился и в то время в Крыму меня не было. Следуя хронологии событий, в августа 2013 года я занял должность начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму. Во время аннексии Россией Крымского полуострова ушел в отставку по собственному желанию. Перед тем собрал весь коллектив и выразил протест против действий Российской Федерации и сепаратистов, связанных с проведением так называемого "референдума",- добавил он.

"Несмотря на давление и угрозы, отказался подписывать документы, касающиеся подготовки и проведения преступного "референдума". За 10 дней до псевдореферендума уничтожил печать Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму и в связи с угрозой ареста срочно покинул Крым. Отсутствие печати и подписи уполномоченного представителя Министерства юстиции Украины в Крыму под документами о референдуме, который готовили российские спецслужбы и сепаратисты при аннексии Крыма, является одним из главных юридических аргументов нелегитимности крымского псевдореферендума", - акцентировал Коровченко.

Сергей Коровченко заверил, что все свои действия на должности начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции в Крыму координировал с Министром юстиции Украины Павлом Петренко.

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Согласно расследованию журналистов Слідства.Інфо, в телефонном разговоре, записанном украинскими спецслужбами в феврале 2014 года, советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве "министра юстиции Крыма" и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности. На 210-м округе в Прилуках Черниговской области самовыдвиженец Коровченко опередил своего конкурента всего на 0.19% или 153 голоса.