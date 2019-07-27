Рассчитывали на участие мировых лидеров уровня Shell или Exxon, - Гройсман предлагает провести повторный конкурс на право разработки украинского шельфа

Об этом премьер сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы объявляли этот конкурс – рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков", – написал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму.

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Напоминаем, 26 июля межведомственная комиссия определила компанию Trident Black Sea бывшего депутата Государственной думы России Ильи Пономарева победителем государственного конкурса на привлечение частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на крупнейшем по площади участке "Дельфин" на Черноморском шельфе.

Заявки на участие в государственном конкурсе подавали четыре компании. Среди них вышеупомянутая Trident Black Sea, а также американская Frontera Resources, которая сама и инициировала этот конкурс, азербайджанская компания Caspian Drilling Company LTD и "Укрнефтебурение", бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

Ранее продолжить конкурс на право распределения нефти и газа на участке "Дельфин" на Черноморском шельфе выступил глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан. По его мнению, искусственное уменьшение сроков выглядит как "случайное" и "как нарочно созданный барьер с целью быстрого розыгрыша в избирательный период стратегически важного нефтегазового участка между "своими" и фирмами, преследующими исключительно спекулятивные задачи".

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В апреле 2019 года украинское правительство объявило конкурс на заключение соглашения о разделе углеводородов – нефти и газа. Их предлагают найти в Черном море, в пределах участка "Дельфин", и делиться добытым с государством. Продолжительность такого сотрудничества – 50 лет. В конкурсной документации отмечалось, что ресурсная база оценивается в 286 миллионов тонн условного топлива.