Волкер о вероятности визита Трампа в Украину: "Я бы не стал ничего исключать"

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого – это потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому. – Ред.) посетить Вашингтон", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

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Как сообщалось, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.