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27.07.19 15:59

Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить главу Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю после обнародования информации об использовании спецподразделения КОРД против патрульных, остановивших его автомобиль.

Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ.

Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись.

Смотрите: "Буду бороться за служебную репутацию", - спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери. ВИДЕО

Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский.

Президент также предупредил всех чиновников, что "времена безнаказанности и особого к вам отношение, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины", навсегда прошли.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине 01
Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине 02

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