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27.07.19 17:23

В крестном ходе верующих УПЦ МП в Киеве принимали участие до 30 тыс. человек, - МВД

По состоянию на 16:00 27 июля крестный ход верующих УПЦ МП по улицам Киева завершился. Массовые мероприятия прошли без нарушений общественного порядка и провокаций.

полиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД

"По предварительной информации, в массовых мероприятиях, посвященных 1031-летию Крещения Киевской Руси-Украины, приняло участие до 30 тысяч верующих из разных регионов Украины. Окончательное количество участников уточняется", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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Публичную безопасность граждан обеспечивали 4 тыс. правоохранителей: работники столичной полиции, киевские патрульные, взрывотехники, кинологи, полиция диалога, бойцы Нацгвардии и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Была усилена безопасность в метрополитене. На улицах города дежурили кареты скорой медицинской помощи и пожарные спецмашины. 

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