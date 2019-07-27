"Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время.

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Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, непрофессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна", - написал Вовк.

По его мнению, публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти", а также давлением на суд и на него лично.

"Адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа", - пишет он.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ (УСР ГПУ) провели санкционированные следственные действия (обыски) в помещениях Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.

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Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле. На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.