Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.07.19 19:48

Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине. ФОТО

Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах бронзовый памятник Ленину весом 6 тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине 01

"Памятник В.И.Ленину, 2003 г.в., инв № 34200, материал литая бронза, вес 6 тонн. Местонахождение имущества: Днепропетровская обл., г. Желтые Воды", - говорится в описании лота

Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине 02

Смотрите: В Никитском ботсаду оккупированного Крыма вместо памятника богине Флоре установили бюст Ленина. ФОТО

Государственная исполнительная служба продает имущество коммунального предприятия "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение Желтоводского городского совета", поскольку КП имеет долги по зарплате более 97 тыс. грн.

Исполнительная служба на аукционе продает бронзовую статую Ленина для погашения долгов перед коммунальщиками на Днепропетровщине 03

Стартовая цена бронзового Ленина составляет 514 тыс. грн. Торги назначены на 8 августа, уже подано 10 заявок от потенциальных участников аукциона.

Также читайте: Демонтированный на Черниговщине 2,5-тонный бронзовый памятник Ленину продали за 220 тыс. гривен через ProZorro

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100