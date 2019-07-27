Криминальный авторитет Обиход по кличке Француз был причастен к убийству "коллеги по цеху" Лазаренко

Как сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах, Илья Обиход сидел в кафе с Василием Ярощуком по прозвищу Щука. Туда зашел Ярослав Лазаренко с ранее судимыми Ильей Кажаном по прозвищу Пумба и Богданом Сайчишиным по прозвищу Бекса.
Между компаниями возник конфликт, закончившийся стрельбой. Лазоренко ранили в живот, он умер в больнице. Обихода ранили в грудь и ногу, он попал в реанимацию.
По данным следствия, в Лазоренко стрелял Обиход. На месте обнаружены гильзы, однако орудия убийства не найдены.
По данным Цензор.НЕТ, оба причастны к так называемой янтарной мафии, покрывали копку янтаря и занимались вымогательством. Одна из версий следствия - перераспределение сфер влияния.
Пророссийское издание "Страна.UA" сообщило, что 26 июля на Житомирщине обнаружено тело жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз. Он пропал еще 28 июня. Исчезновение связали с депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским. Якобы Обиход помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.
Сам Пашинский в своем фейсбуке подчеркнул, что с Обиходом не знаком и никогда с ним не пересекался, а опубликованный материал не имеет общего с действительностью.