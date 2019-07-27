ЦИК отменил пересчет в 69-м округе на Закарпатье, где победил Балога, - ОПОРА

Об этом сообщает региональное отделение Гражданской сети ОПОРА, передает Цензор.НЕТ.

"В заседании ОИК № 69 объявлен очередной "технический" перерыв до понедельника 09:00. Сегодня стало известно, что ЦИК отменила пересчет голосов на 133 УИК округа", - говорится в сообщении.

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По информации наблюдателя от ОПОРЫ, в субботу пересчитали результаты только 4 УИК, были обнаружены некоторые различия.

Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" по 69-му округу на Закарпатье Эдгар Токар заявил о пересчете голосов на всех участках округа. Ранее по данным ЦИК победителем на этом округе с отрывом в 789 голосов стал Виктор Балога. Пересчет был назначен на 27 июля.

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