Российская оккупация мешает территориям Донбасса развиваться вместе с Украиной, - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте не забывать, что первопричина того, что люди на этих (неподконтрольных украинскому правительству. - Ред.) территориях страдают, - это российское вторжение и оккупация этих территорий. Если бы не оккупация территории Донбасса, люди, которые сейчас там остались, были бы частью той общей динамики (развития. - Ред.) Украины, которую мы сейчас наблюдаем", - сказал Волкер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг единожды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский воин, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В этом контексте он выразил надежду, что путем применения разных механизмов удастся добиться от России понимания того, что конфликт на Донбассе - "это не то, что ей нужно" и что Россия может сделать реальные шаги для улучшения жизни людей на Донбассе.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал в понедельник, 29 июля, визит строительной команды в Станицу Луганскую (Луганская обл.) для осмотра объема работ по восстановлению моста.