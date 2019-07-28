Два американских самолета провели разведку у побережья оккупированного Крыма, - PlaneRadar

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает Цензор.НЕТ.

"С авиабазы ​​Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что около полудня с авиабазы ​​Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 километрах от Севастополя.

Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.