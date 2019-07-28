Российские силовики задержали 1316 участников протеста в Москве, - ОВД-Инфо

Как сообщает "ОВД-Инфо", незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, а также Алексей Навальный призвали неравнодушных граждан Москвы прийти 27 июля к зданию мэрии, чтобы выразить протест в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы, передает Цензор.НЕТ.

На призыв откликнулись тысячи человек. По данным МВД, в акции приняли участие 3500 человек. В действительности, вероятно, участников было больше. Протестующие планировали собраться у здания мэрии, но силовики блокировали все подходы к ней, и начали оттеснять людей.

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В результате задержали 1316 человек (по данным ОВД-Инфо на 01:10). МВД отчиталось о задержании 1074 человек. Из них несовершеннолетних - около 25 человек.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Им грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Пострадали несколько журналистов: в частности, сотрудницу РБК Елену Шевелеву ударил полицейский, а оператору известного российского урбаниста Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. Граждан массово били дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики. Избиты сотрудниками полиции 77 человек (по данным издания Baza, которое не указывает источник информации этой статистики).

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