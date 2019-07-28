ПЦУ проведет молебен ко Дню Крещения Руси в Киеве, движение транспорта будет ограничено

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, в воскресенье, 28 июля, в 8:30 в Софии Киевской начнется Божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Впоследствии, в 10:30 состоится Украинский крестный ход во главе с митрополитом Епифанием. Шествие отправится от святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. В 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

А в 11:45 Митрополит Епифаний проведет общение с представителями СМИ.

С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

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Как сообщает пресс-служба КГГА, вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

"28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. В. Житомирской до ул. Ирининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., Ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:

- троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл.", - отметили в КГГА

Работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала "Центральный" в б-ру Тараса Шевченко по собственной схеме, далее ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - в обратном направлении по собственной схеме.